Актриса Ксения Мишина поделилась историей своего друга, который воюет на передовой. Говорит, он рассказывает ей об ужасах войны без прикрас, после чего Мишина плачет от страха и бессилия.

— Бог на войне есть или Кто если не я? Этот пост я и автор истории посвящаем всем воинам нашей страны. У меня очень крутой друг, мы вместе учились, практически росли. Я хорошо знаю его жену, старшего ребенка. Младший еще не родился, но за несколько недель до войны подал знак родителям – я здесь, я с вами… Творческая личность, харизматичный парень, на первый взгляд далек от войны. Но так только казалось, — написала Мишина в Instagram.

Актриса говорит, он несколько раз пытался попасть в ряды ВСУ и сегодня находится в одной из самых горячих точек страны.

— Один разговор был особенный. Тогда он сказал мне: Ксю, одно знаю точно, Бог на войне есть! Именно этот разговор перевернул все во мне, ведь если Бог на войне, значит все так, как нужно, значит все, что нужно – доверять? — задалась вопросом Мишина.

Далее она поделилась прямой речью: Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю – мне нужна моя чашечка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, шагаю в дверь и в комнату меня заносит уже взрывная волна. В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни. Еще недавно орки взорвали в Северодонецке химический завод, задача была отравить нас. Но ветер вдруг подул в их сторону! Снова ангелы увели! Ксю, таких историй море. Все они о Боге, о Боге на войне! О его любви и справедливости. Молитесь за нас, это то, что нам очень нужно.

Сейчас смотрят

Ксения говорит, в такие моменты ей страшно и хочется кричать — Остановись, у тебя семья, тебя могут убить. Но в эти минуты ее сердце знает, что это душа, идущая своим путем, огонь в его глазах, жажда свободной жизни.