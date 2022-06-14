Украинского пианиста и композитора Евгения Хмару ограбили в поезде. Неприятная история с артистом произошла во время благотворительного тура. Сейчас он выступает вместе с певицей Ириной Федишин по странам Европы.

В Instagram Хмара написал, что его обокрали на €8 тыс. — забрали оборудование, необходимое для выступлений.

— И это в тот момент, когда ты едешь поездом в ночь, чтобы сэкономить лишние €100 на ночи в отеле, поскольку все деньги, которые мы вместе с Ириной Федишин собираем, каждая копейка важна для помощи нашим защитникам. И сегодня вопрос какого-либо комфорта не может стоять, поскольку совершенно другие приоритеты, — рассказал композитор.

По словам пианиста, он ехал в купе сам, однако двери в него не закрывались на замок. Места были только сидячие, поэтому спать удавалось по 20-30 минут.

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— Сумка с оборудованием стояла сперта на ногу, а телефон в кармане. Около 5.30 я в очередной раз проснулся и начал на себя злиться, поскольку я всегда держу вещи при себе и из-за этого не могу нормально спать. Я выложил из кармана телефон, а сумку переложил под сиденье. В следующий раз я проснулся без всего, — поделился Евгений.

Хмара отметил, что это не просто потеря чего-то материального, это потеря чего-то гораздо большего – два года музыкальной жизни и множество студийных записей, которые не вернуть.

— В то же время, это ничто по сравнению с тем, что теряют сегодня украинцы из-за нашего соседа… Я жив. Родные и друзья живы, а это главное! Я благодарю Бога за все! Спасибо за этот урок, а ведь из этой ситуации я вынес много, — подытожил пианист.

Фото: Евгений Хмара