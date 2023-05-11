Мария Яремчук вышла на сцену второго полуфинала Евровидения 2023 в Ливерпуле. Выступление певицы стало большим возвращением на сцену — последние пять лет она не давала концерты и не выпускала песни.
На сцене в Ливерпуле Мария Яремчук исполнила песню своего отца Родина, а также показала музыкальную историю Украины.
Танцовщики были одеты в белые костюмы с изображением украинских деятелей искусства. Их портреты издалека напоминали пятна крови.
В конце номера на сцене появился большой скрипичный ключ.
На сцену к Марии Яремчук присоединились рэпер Otoy, который зачитал рэп на стихи Шевченко, а также Злата Дзюнька с Щедриком. Номер Музыка объединяет поколения показал связь между разными поколениями украинцев и нашим музыкальным наследием.
В 2014 году Мария Яремчук представляла Украину на Евровидении с песней Tick-Tock, тогда певица заняла шестое место.