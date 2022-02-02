Сегодня, 2 февраля, в Украине чтят память украинского артиста Кузьмы Скрябина, который трагически погиб в автокатастрофе семь лет назад.

Со временем творчество Скрябина не теряет актуальности, а его треки продолжают слушать миллионы поклонников со всего мира. Кузьму называют легендой украинского рока, ведь он всегда пытался изменить мир к лучшему и постоянно подбадривал украинский народ.

Чтобы почтить память артиста, многие современные исполнители добавили в свой репертуар его песни. Факты ICTV решили собрать подборку треков, которые обрели новую жизнь после смерти Кузьмы Скрябина.

Tayanna – Дельфіни

Клип на песню Дельфины Скрябин представил публике за день до своей смерти. Сам трек был издан еще в 2014 году в его последнем альбоме 25.

Певица Tayanna переосмыслила по-своему композицию Кузьмы и в день его рождения 2019 года выпустила собственный кавер.

– Это песня о дельфине, который приплывает на спасение, когда тебе он нужен. Все как в жизни, – прокомментировала трек Tayanna.

Валерий Харчишин — Кинули

Трек Скрябина Кинули вошел в альбом Моя еволюція, который артист презентовал в декабре 2009 года.

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин создал кавер-композицию незадолго после смерти Кузьмы. Интересно, что клавишник коллектива Друга ріка Сергей Гера в течение 14 лет работал в составе группы Скрябин.

Тарас Чубай — Птахи

Композиция Птахи стала названием одноименного альбома группы Скрябин, который вышел еще в 1995 году. Тогда музыканты записали трек всего за 20 минут.

Новую жизнь песня приобрела в 2015 году, когда Тарас Чубай исполнил ее на концерте памяти Кузьмы.

О.Торвалд — LV

Трек LV был создан еще в 1989 году, когда Кузьма работал над альбомом Чуєш біль. LV – аббревиация женского имени.

Релиз альбома не состоялся из-за нехватки средств, поэтому большинство песен из него неизвестны широкой публике. Однако новую жизнь композиции смог подарить фронтмен группы O.Torvald Евгений Галич, который мечтал сделать на нее кавер еще с юношеских лет.

– Это мой любимый альбом, мне сильно нравится трек LV, он настолько атмосферный, я хотел сделать кавер на него еще с 90-х годов, когда впервые его услышал, – сказал Евгений Галич.

Скрябин, Злата Огневич, Женя Толочный — ВодаВогонь

Еще один трек, который звучит после смерти Скрябина – ВодаВогонь. Саунд-продюсером нового звучания песни стал Милош Елич, композитор, а также клавишник и аранжировщик Океана Эльзы. К записи композиции Злату Огневич пригласили сами музыканты группы Скрябин.