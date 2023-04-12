Украинская актриса Ксения Мишина вспомнила, как в начале своей карьеры понравилась российскому актеру Сергею Гармашу. Он предлагал ей отношения, однако она отказалась.

Говорит, познакомились они на съемочной площадке фильма Обитаемый остров в Севастополе. Тогда Ксения была в составе массовки и сыграла эпизодическую роль. Она понравилась актеру из РФ и он попросил ее номер телефона.

— Ко мне подошел Сергей и начал со мной знакомиться. Спрашивал, откуда я, как дела. И предложил обменяться телефонами. А мне там было 18 лет, и я: Ого, давайте. Я дала свой телефон и он звонил полгода где-то, — поделилась Мишина.

Добавляет, тогда он искал себе жену и звал актрису на свидания, но она всячески отказывалась. В итоге Гармаш предложил Ксении приехать в Москву, намекая, что поможет ей стать известной.

— В один момент он позвонил мне и сказал: Приезжай ко мне в Москву. Я пыталась как-то съехать от этого. И после этого он еще раз позвонил и сказал: Я вижу, что ты не хочешь стать классной актрисой? Я мог сделать из тебя классную актрису, и играла бы ты в классных фильмах, поэтому ты подумай и приезжай, — вспоминает Ксения.

Стоит отметить, что Сергей Гармаш уроженец Херсона. Несмотря на это, он поддерживает кровавый путинский режим.