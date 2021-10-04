Президент України Володимир Зеленський передав орден Держави сім’ї загиблого Героя України Андрія Кузьменка.

Указ про посмертне присвоєння звання Героя України президент підписав 17 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка.

Він відзначив його визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Зеленський передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі також була присутня мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.

– Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості, – сказав Володимир Зеленський.

Батько Андрія Кузьменка подякував президенту за велику увагу до пам’яті його сина.

– Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі, – сказав Віктор Кузьменко.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко помер шість років тому – 2 лютого 2015 року. Артист загинув в автомобільній аварії, повертаючись з концерту у Кривому Розі.

За своє коротке життя він видав 20 альбомів, а кожна його пісня стала хітом. Скрябін ніколи не боявся висловлювати власну думку і відкрито говорив про політичну ситуацію в Україні.