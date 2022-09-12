Военный сделал предложение возлюбленной на концерте Тины Кароль в метро

На сольном концерте Тины Кароль военный со сцены сделал предложение своей возлюбленной. Артистка не смогла сдержать слез во время трогательного момента.

Незабываемый момент опубликовала Кароль в TikTok.

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— Предложение руки и сердца на моем концерте в метро! Горько молодым, — радостно прокомментировала видео артистка.

В начале ролика на сцене Тина стоит вместе с военным Национальной гвардии Украины и его возлюбленной на станции метро Майдан Независимости в Киеве.

— Я счастлива, что сегодня мы создаем настоящую украинскую семью, — заявила Кароль и отошла в сторону.

Военный встал на колено перед девушкой и попросил ее руки и сердца. Возлюбленная согласилась. Во время трогательного момента Кароль закрывала лицо руками и вытирала слезы. Весь зал аплодировал новой семье.

Во время концерта Тина пела песни исключительно на украинском языке, исполняя свои популярные хиты, а также общалась со зрителями и читала стихи со сцены.

Ранее Кароль помогла семьям военных Азова — артистка собрала годовые рюкзаки для первоклассников после общения с женами наших защитников. По заявлению звезды, собранного в рюкзаках хватит юным ученикам на весь год.