Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Военный сделал предложение возлюбленной на концерте Тины Кароль в метро

12 сентября 2022, 20:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль

На сольном концерте Тины Кароль военный со сцены сделал предложение своей возлюбленной. Артистка не смогла сдержать слез во время трогательного момента.

Незабываемый момент опубликовала Кароль в TikTok.

@tinakarol Пропозиція руки і серця на моєму концерті в метро ???? гірко молодим ???????? #тінакароль ♬ ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ — Тіна Кароль

Сейчас смотрят

— Предложение руки и сердца на моем концерте в метро! Горько молодым, — радостно прокомментировала видео артистка.

В начале ролика на сцене Тина стоит вместе с военным Национальной гвардии Украины и его возлюбленной на станции метро Майдан Независимости в Киеве.

— Я счастлива, что сегодня мы создаем настоящую украинскую семью, — заявила Кароль и отошла в сторону.

Военный встал на колено перед девушкой и попросил ее руки и сердца. Возлюбленная согласилась. Во время трогательного момента Кароль закрывала лицо руками и вытирала слезы. Весь зал аплодировал новой семье.

Во время концерта Тина пела песни исключительно на украинском языке, исполняя свои популярные хиты, а также общалась со зрителями и читала стихи со сцены.

Ранее Кароль помогла семьям военных Азова — артистка собрала годовые рюкзаки для первоклассников после общения с женами наших защитников. По заявлению звезды, собранного в рюкзаках хватит юным ученикам на весь год.

Теги
Війна в Україні Концерт Тина Кароль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь