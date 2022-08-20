Судный день: таролог дала прогноз на День Независимости

День Независимости пройдет для Украины с тревогами и провокациями, уверена победительница 15 сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова.
По словам таролога, дата 24.08.2022 в сумме дают карту Суд.
– Судный день, будет тревога.
Пасынкова призывает за два дня до и два дня после Дня Независимости никуда не переезжать, а также не пренебрегать сигналами сиренами и бежать в укрытие.
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– Карты показывают, что в этот день как минимум будет сорвана важная встреча на самом высоком уровне. Но верим, что настоящий праздник у нас впереди вместе с днем победы.