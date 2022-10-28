Долгожданная премьера Холостяка 12 сезон стартовала на СТБ 28 октября. Среди участниц на первой вечеринке появилась бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка – Виктория.

37-летняя актриса из Киева появилась на знакомстве с Топольским в роскошном полупрозрачном платье с белыми вставками.

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Девушка подарила Холостяку флешку со своими фильмами, а он вручил ей коробочку, которую попросил открыть позже.

После знакомства со всеми девушками, Виктория и Алекс отправились на индивидуальное общение, во время которого вместе смотрели кино. Именно тогда девушка и призналась, что три года была в отношениях с Тарасом Цымбалюком. Пара познакомилась на съемках сериала Суперкопы и уже через месяц стала жить вместе.

– Мы сходились и расходились в течение трех лет, – заметила Виктория.

По словам девушки, Тарас был младше ее и на некоторые поступки девушки реагировал слишком эмоционально.

После одной из ссор Виктория проснулась ночью от того, что кто-то лезет на ее балкон. Девушку охватила паника, и она сразу вызвала полицию. Тарас настолько разозлил Викторию этим поступком, что когда полиция вошла в квартиру, девушка утверждала, что впервые его видит.

— Два актера в семье – это катастрофа. Это тот случай, когда ты играешь на сцене, в кино и дома, — сказала девушка.

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