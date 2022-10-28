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Бывшая Тараса Цымбалюка будет бороться за сердце Холостяка

29 октября 2022, 00:33
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Бывшая Тараса Цымбалюка будет бороться за сердце Холостяка

Долгожданная премьера Холостяка 12 сезон стартовала на СТБ 28 октября. Среди участниц на первой вечеринке появилась бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка – Виктория.

37-летняя актриса из Киева появилась на знакомстве с Топольским в роскошном полупрозрачном платье с белыми вставками.

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Девушка подарила Холостяку флешку со своими фильмами, а он вручил ей коробочку, которую попросил открыть позже.

После знакомства со всеми девушками, Виктория и Алекс отправились на индивидуальное общение, во время которого вместе смотрели кино. Именно тогда девушка и призналась, что три года была в отношениях с Тарасом Цымбалюком. Пара познакомилась на съемках сериала Суперкопы и уже через месяц стала жить вместе.

– Мы сходились и расходились в течение трех лет, – заметила Виктория.

По словам девушки, Тарас был младше ее и на некоторые поступки девушки реагировал слишком эмоционально.

После одной из ссор Виктория проснулась ночью от того, что кто-то лезет на ее балкон. Девушку охватила паника, и она сразу вызвала полицию. Тарас настолько разозлил Викторию этим поступком, что когда полиция вошла в квартиру, девушка утверждала, что впервые его видит.

— Два актера в семье – это катастрофа. Это тот случай, когда ты играешь на сцене, в кино и дома, — сказала девушка.

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Смотрите онлайн 1 выпуск Холостяка 12

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