Украинский переводчик, литературовед и кандидат филологических наук Виктор Дмитрук умер. Ему было 78 лет.

Виктор Дмитрук умер — что известно

О смерти Виктора Дмитрука сообщили на странице кафедры славянской филологии имени профессора Иллариона Свенцицкого ЛНУ в Facebook.

Переводчика и литературоведа не стало 10 февраля. Причина смерти неизвестна.

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Виктор Дмитрук некоторое время работал старшим преподавателем кафедры иностранных языков во Львовской политехнике. Впоследствии он был доцентом кафедры мировой литературы ЛНУ имени Ивана Франко. Читал курсы по введению в литературоведение, истории мировой литературы и литературы США.

Переводом художественных и научных текстов с английского и польского языков начал заниматься в середине 1990-х.

С английского Дмитрук перевел произведения философов Барбары Скарги и Фрэнсиса Фукуямы, экономиста Нейла Смелзера, антрополога Томаса Хюлланда Эриксена, сценариста Иэна Макьюэна, писателей Ричарда Флэнагана, Джона Эрскина, а также 42-го президента США Билла Клинтона и многих других.

С польского Виктор перевел произведения писательницы Ольги Токарчук, поэтические сборники Лешека Энгелькинга, Збигнева Герберта, Адама Загаевского и других.

Он был женат на переводчице и литературном критике Алле Татаренко.