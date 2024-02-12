Український перекладач, літературознавець і кандидат філологічних наук Віктор Дмитрук помер. Йому було 78 років.

Віктор Дмитрук помер – що відомо

Про смерть Віктора Дмитрука повідомили на сторінці кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького ЛНУ в Facebook.

Перекладача та літературознавця не стало 10 лютого. Причина смерті невідома.

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Віктор Дмитрук якийсь час працював старшим викладачем катедри іноземних мов у Львівській політехніці. Згодом він був доцентом кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка. Читав курси зі вступу до літературознавства, історії світової літератури та літератури США.

Перекладом художніх та наукових текстів із англійської та польської мов почав займатися в середині 1990-х.

З англійської Дмитрук переклав твори філософів Барбари Скарги і Френсіса Фукуями, економіста Нейла Смелзера, антрополога Томаса Гілланда Еріксена, сценариста Ієна Мак’юена, письменників Річарда Фленегана, Джона Ерскіна, а також 42-го президента США Білла Клінтона і багатьох інших.

З польської Віктор переклав твори письменниці Ольги Токарчук, поетичні збірки Лешека Енгелькінга, Збігнєва Герберта, Адама Загаєвського та інших.

Він був одружений з перекладачкою та літературною критикинею Аллою Татаренко.