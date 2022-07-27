Украинская группа Океан Эльзы презентовала новый клип на песню Квіти мінних зон. Видеоролик посвящен войне в Украине — событиям на фронте и жизни в тылу.
По заявлению музыкантов, песня должна была войти в состав апрельского альбома 2022 года, и она была написана годами ранее. Однако война изменила планы ОЭ.
— В кадре одновременно происходят события в двух измерениях – жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за свободу и независимость Украины. Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл, — добавили музыканты.
Работа показала, как многие из нас не спят ночами в ожидании короткого сообщения от близких. Также музыканты показали кадры работы наших защитников, которые освобождают наши земли от оккупантов.
Известно, что средства с монетизации клипа и песни пойдут на помощь ВСУ — все это благодаря проекту ДорогиПеремоги, который будет оснащать наших защитников автомобилями.
Пользователи сети уже отреагировали на новое творчество музыкантов:
- Наша реальность… Спасибо ОЭ за еще один шедевр! Песни, отражающие настоящее — это тоже необходимо.
- Искренняя благодарность за ваше творчество! Сильно, до слез! Мы обязательно победим! Слава Украине!
- Классная песня! От видеоряда слезы на глазах. Боже, храни наших защитников! Они самые лучшие!
- Слава, мы вас любим и уважаем за ваше творчество, за гражданскую позицию, за смелость, патриотизм.
С начала полномасштабного вторжения, лидер группы Святослав Вакарчук дал более 120 концертов. Нередко он выступает перед защитниками в горячих точках, поддерживая солдат своим талантом.