Украинская группа Океан Эльзы презентовала новый клип на песню Квіти мінних зон. Видеоролик посвящен войне в Украине — событиям на фронте и жизни в тылу.

По заявлению музыкантов, песня должна была войти в состав апрельского альбома 2022 года, и она была написана годами ранее. Однако война изменила планы ОЭ.

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— В кадре одновременно происходят события в двух измерениях – жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за свободу и независимость Украины. Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл, — добавили музыканты.

Работа показала, как многие из нас не спят ночами в ожидании короткого сообщения от близких. Также музыканты показали кадры работы наших защитников, которые освобождают наши земли от оккупантов.

Известно, что средства с монетизации клипа и песни пойдут на помощь ВСУ — все это благодаря проекту ДорогиПеремоги, который будет оснащать наших защитников автомобилями.

Пользователи сети уже отреагировали на новое творчество музыкантов:

Наша реальность… Спасибо ОЭ за еще один шедевр! Песни, отражающие настоящее — это тоже необходимо.

Искренняя благодарность за ваше творчество! Сильно, до слез! Мы обязательно победим! Слава Украине!

Классная песня! От видеоряда слезы на глазах. Боже, храни наших защитников! Они самые лучшие!

Слава, мы вас любим и уважаем за ваше творчество, за гражданскую позицию, за смелость, патриотизм.

С начала полномасштабного вторжения, лидер группы Святослав Вакарчук дал более 120 концертов. Нередко он выступает перед защитниками в горячих точках, поддерживая солдат своим талантом.