Певица Onuka (Ната Жижченко) высказалась о своих коллегах, которые выехали за границу и решили не возвращаться в Украину, а также о тех, кто “переобулся” после 24 февраля 2022 года.

По словам исполнительницы, она не может знать, что для себя решают другие люди и не может за них отвечать, однако полномасштабная война ясно дала понять, кто есть кто.

— Могу точно сказать, что война стала маркером. Она показала, какой ты человек. И если с 2014 года было какое-то место для полемики, то после 24 февраля все изменилось. Потому что стало только так или нет. Уже все однозначно. Абсолютно. Даже для тех, кто не мог понять этого в 2014 году, — подчеркнула Onuka.

Также она высказалась об артистах, которые “переобулись” после 24 февраля, отметив, что репутацию обнулить нельзя, а все поступки и слова запечатлены. Однако Ната добавила, что есть работа над ошибками.

— Я не судья, чтобы говорить, можно прощать или нет. Я думаю, что время все равно расставляет все по своим местам, и действительно та репутация, которая есть, она будет тянуться за тобой до конца, что бы ты ни делал, — сказала певица.

Считает, что хуже всего — это просто молчать и вообще делать вид, что ничего не происходит, а потому прощать такое точно нельзя.