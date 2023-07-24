Співачка Onuka (Ната Жижченко) висловилася про своїх колег, які виїхали за кордон і вирішили не повертатися в Україну, а також про тих, хто “перевзувся” після 24 лютого 2022 року.

За словами виконавиці, вона не може знати, що для себе вирішують інші люди, і не може за них відповідати, проте повномасштабна війна ясно дала зрозуміти, хто є хто.

– Можу точно сказати, що війна стала маркером. Вона показала, яка ти людина. І якщо з 2014 року було якесь місце для полеміки, то після 24 лютого все змінилося. Тому що стало тільки так чи ні. Уже все однозначно. Абсолютно. Навіть для тих, хто не міг зрозуміти цього у 2014 році, – наголосила Onuka.

Також вона висловилася про артистів, які “перевзулися” після 24 лютого, зазначивши, що репутацію обнулити не можна, а всі вчинки і слова закарбовані. Однак Ната додала, що є робота над помилками.

– Я не суддя, щоб говорити, можна прощати чи ні. Я думаю, що час все одно розставляє все на свої місця і, справді, та репутація, яка є, вона тягнутиметься за тобою до кінця, що б ти не робив, – сказала співачка.

Вважає, що найгірше – це просто мовчати і взагалі вдавати, що нічого не відбувається, а тому прощати таке точно не можна.