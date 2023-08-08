Американский актер Арнольд Шварценеггер признался, что с детства страдает неизлечимым заболеванием. Речь идет о дислексии — проблемы с чтением.

Об этом Арнольд сообщил в Facebook, отметив, что закончил записывать свою аудиокнигу Be Useful. Ее выход запланирован на 10 октября.

— Я мог бы рассказать вам, как было здорово сесть и записывать свои собственные слова, но правда в том, что я абсолютно боялся этого. Вот мой секрет: я ужасно читаю. В 1950-х годах в Австрии о неспособности к обучению не говорили, поэтому большую часть времени, когда меня просили читать вслух в классе, это было просто катастрофой, и меня шлепали линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия, — поделился Шварценеггер.

Говорит, когда готовится к съемках в фильмах, то по несколько месяцев перечитывает сценарии, чтобы запомнить каждую строчку. Ему нужно время и повторения, чтобы понять слова.

— Мне сказали, что авторы готовят свои книги за 2-3 дня в студии. Я попросил установить записывающее оборудование дома и сказал, что буду делать по 20-30 страниц в день. Таким образом, я мог дважды в день подключаться к режиссеру и продюсеру для более коротких сессий, а между ними я мог практиковаться без перерыва, — рассказал Арнольд о написании своей аудиокниге.

Детальнее о том, что такое дислексия, ее симптомы, а также — какой процент людей страдает на это заболевание, читайте на Факты.Здоровье.