Певица Надя Дорофеева рассекретила свой вес и ответила на вопрос относительно беременности.

Артистка решила пооткровенничать с подписчиками и устроила в Instagram-stories рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то поинтересовался, не беременна ли Надя, поскольку поклонники давно этого ждут и пытаются рассмотреть интересное положение у 32-летней исполнительницы.

Однако Дорофеева заверила, что не беременна, в подтверждение к этому она прикрепила фото, на котором показала плоский живот. Также артистка отметила, что не против детей, а значит — в будущем рассматривает возможность стать мамой.

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Рассекретила Надя и свой вес — 49 килограммов.

Еще будучи в браке с певцом Владимиром Дантесом, Дорофеева говорила, что хочет осознано подойти к вопросу детей и по собственному желанию. Также она уверила, что карьера этому не преграда.

Напомним, сейчас Надя в отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным. Именно к нему исполнительница ушла от Дантеса.

У Кацурина двое детей от предыдущего брака.