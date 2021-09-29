Украинская певица Тина Кароль назвала свои три самые любимые страны для путешествий.

На личном YouTube-канале звезда опубликовала видео, где призналась, что страной-лидером в ее списке является Намибия.

Также своим разнообразием Тину поразили США и Сейшелы.

— Это те страны, где я была и которые я вам рекомендую. В других странах тоже все прекрасно и круто. Но, очевидно, что поразили меня именно эти три страны. Мои впечатления разные: и хорошие, и средние, и не очень, — сказала Тина.

Кароль призналась, что скоро планирует осуществить экспедицию в Исландию. У певицы очень высокие ожидания от этого путешествия.

— Все едут на море, а мы на ледник. Поэтому надеюсь, что после путешествия добавлю Исландию в топ-3 страны на первое место, — отметила певица.

Недавно Тина Кароль отдыхала в Исландии вместе со своим 12-летним сыном Вениамином. Они предпочитают активный отдых, поэтому и выбрали нестандартный курорт для летнего отпуска.

Тина вместе с Вениамином увидели известные архитектурные памятники, вулкан и застывшую лаву. Также они просто наслаждались природой и обществом друг друга.

Сейчас Тина редко видится со своим сыном, поскольку мальчик учится в одной из самых престижных школ Великобритании — Repton Preparatory School.

Учебное заведение находится в поселке Формарк, графстве Дербишир. Звезда платит за образование мальчика около 1 млн грн в год.

Недавно Тина опубликовала фото Вениамина, на котором он позирует в деловом костюме, рубашке и галстуке.

Перед мальчиком виднеется большой серебряный кубок. Тина призналась, что сын получил его за достижения в учебе.