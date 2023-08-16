Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Искусство

От монет до пуль: на Хортице нашли новые артефакты

16 августа 2023, 17:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
На Хортиці виявили нові археологічні знахідки
Источник: Минкульт Depositphotos

На территории заповедника Хортица обнаружили новые археологические находки. Это случилось после подрыва Каховской ГЭС, из-за чего обмелела значительна прибережная территория. 

Впервые за 70 лет удалось изучить места, которые скрывались под водами Днепра. Так, сотрудники заповедника Хортица уже нашли несколько сотен археологических предметов из металла, керамики и дерева. 

Так, среди находок — керамика различных времен. Находки датируются периодом энеолита и концом XIX столетия. В список входят даже люльки и грузила.

Хортиця

Сотрудники заповедника также нашли предметы из кремня для охоты или обработки — даже элементы огнестрельного оружия времен средневековья.

Хортиця

Хортиця

Среди металлических находок наиболее интересны монеты. Время их производства можно легко выяснить по выгравированным датам. Также есть предметы, которые помогут больше узнать о казачестве на острове Хортица: мушкетные и пистолетные пули, ремни, пряжки и застежки, а также другие предметы для быта и боя.

Хортиця

Гораздо реже среди находок можно встретить стекло из-за хрупкости материала. Впрочем, стеклянные бомбы и бутылка времен средневековья все же попались в руки сотрудникам заповедника.

Напомним, что в июле из музея Полины Райко в Олешках ушла вода после подрыва Каховской ГЭС. К сожалению, огромное количество работ было уничтожено. К примеру, сохранилось только около 30-40% фресок художницы-самоучки.

Читайте также:
Прорив ГЕС фото УНІАНКрепость Тягинь и дом-музей: какое культурное наследие может пострадать из-за подрыва ГЭС

Источник
Минкульт
Теги
Каховська ГЕС Хортиця
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь