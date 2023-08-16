На территории заповедника Хортица обнаружили новые археологические находки. Это случилось после подрыва Каховской ГЭС, из-за чего обмелела значительна прибережная территория.

Впервые за 70 лет удалось изучить места, которые скрывались под водами Днепра. Так, сотрудники заповедника Хортица уже нашли несколько сотен археологических предметов из металла, керамики и дерева.

Так, среди находок — керамика различных времен. Находки датируются периодом энеолита и концом XIX столетия. В список входят даже люльки и грузила.

Сотрудники заповедника также нашли предметы из кремня для охоты или обработки — даже элементы огнестрельного оружия времен средневековья.

Среди металлических находок наиболее интересны монеты. Время их производства можно легко выяснить по выгравированным датам. Также есть предметы, которые помогут больше узнать о казачестве на острове Хортица: мушкетные и пистолетные пули, ремни, пряжки и застежки, а также другие предметы для быта и боя.

Гораздо реже среди находок можно встретить стекло из-за хрупкости материала. Впрочем, стеклянные бомбы и бутылка времен средневековья все же попались в руки сотрудникам заповедника.

Напомним, что в июле из музея Полины Райко в Олешках ушла вода после подрыва Каховской ГЭС. К сожалению, огромное количество работ было уничтожено. К примеру, сохранилось только около 30-40% фресок художницы-самоучки.