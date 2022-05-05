Легендарная украинская актриса Ада Роговцева рассказала, какие чувства сейчас испытывает к РФ, а еще — о войне культур.

Артистка проработала в России 60 лет. Говорит, были временна, когда ее там больше любили, чем в Украине. Однако сейчас, кроме гнева и презрения, ничего к ним не испытывает.

— Уважали, любили, все-все было! Но то, как они относятся к моему народу, моей культуре, моей истории, моей земле, я простить не могу. Никому. Ни одному из них! Ну, кроме Лии Ахеджаковой (смеется), — сказала Ада.

В этой войне воюют не только армии, но и культуры. Однако артистка отмечает, они не воюют, а гавкают, как безумные бешеные собаки.

Роговцева подчеркнула, что россияне ослеплены пренебрежением к другому народу.

— Это изверги. И они не могут понять одного: сантиметра их территории мы не переступили. А они уничтожили храмы, университеты, школы, детские сады, театры. Они уничтожают все. Кто эти люди? О какой культуре мы говорим? — поинтересовалась актриса.

Много раз с начала полномасштабной войны звучало о грани и точке невозврата. Поначалу это была Буча, затем Краматорский вокзал, Мариуполь. Актриса говорит, что для нее эта грань была пройдена еще в 2014 году.

— Я все эти годы была там, на передовой, в окопах. Все эти годы постоянно. Я знаю, о чем говорю. С 2014 года я хороню родных мне людей, украинцев. Я умираю вместе с ними. Поэтому для меня эта война – продолжение той. Поэтому я даже не помню первых дней, — призналась Роговцева.

Она отметила, что грань зла у россиян — атом, о котором они постоянно говорят. А также сказала, решаться ли они на это, ведь им тоже хочется жить, проведя параллель с маньяками.