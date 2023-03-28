Маникюр с цветами на ногтях популярен и весной, и летом. Нежный и эффектный, повседневный и праздничный, маникюр с рисунком цветов олицетворяет женственность и красоту, дарит радость и поднимает настроение.

Весенний маникюр 2023 с цветами: что будет модным в этом сезоне – читайте в материале.

Дизайн маникюра с рисунком цветов 2023: модные цвета

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Один из последних трендов цветочного маникюра – рисунки полевых цветов на ногтях. Мастера рекомендуют пастельную цветовую палитру (в тренде – розовый, сиреневый и зеленый оттенки) и всегда актуальный красный лак.

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Маникюр весна 2023 с цветами – модные тенденции

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Каждый новомодный сезон диктует свои правила, и весна 2023 также не стала исключением. Главной изюминкой весеннего маникюра являются всевозможные изображения цветов, которые можно расположить на ногтях разными способами и обыграть при помощи многих техник.

Такой дизайн позволит освежить и преобразить весь образ, подчеркнёт женственность, нежность и индивидуальность каждой девушки.

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Модные цвета и тенденции маникюра 2023

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Главенство в этом сезоне отдано нежным и сдержанным оттенкам лака. Однако данный факт совсем не означает, что вас ожидает нечто скучное и неинтересное.

Благодаря разнообразию цветовой палитры, модный весенний маникюр с цветами может играть абсолютно разными красками, а выбранное растение менять свой природный колер на самые фантастические расцветки.

Цветочный маникюр весна 2023 в технике френч

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Классический френч в сочетании с различными цветочными рисунками и композициями способен покорить любое женское сердце. Среди актуальных вариантов элегантный и лаконичный френч с белоснежной улыбкой на нюдовом либо прозрачном основании, украшенный россыпью нежных бутонов на паре ноготков.

Новинки маникюра с цветами весна 2023

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Для весеннего сезона 2023 дизайнеры также предложили удивительные идеи, на которые следует обязательно обратить внимание, ведь весна – период обновления.

А так, как основной фишкой маникюра весна являются всевозможные цветочные изображения, то и нововведения будут основываться именно на способах их нанесения. Например, можно сделать полупрозрачные цветки на ногтях

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Создаются подобные прозрачные цветы кистью с акварельными или гель-красками в несколько подходов, придавая глубину и выразительность невесомым цветкам на ногтях.

Флористические мотивы маникюра с веточками

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Разного рода веточки и листочки, что порой так схожи с цветками и бутонами, также станут трендовым примером модного маникюра весна 2023. Неординарные и свежие идеи маникюра с пальмовыми веточками и тропическими мотивами прекрасен на лето или весну, если выполнить его в ярком оттенке.

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Более сдержанные тона сделают модный маникюр с ветками отличной идеей для других сезонов. Интересен нейл-арт с веточками на очень длинных ногтях и маленьких, в тандеме с френчем и лунками, а также и блестками.