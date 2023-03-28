Манікюр із квітами на нігтях популярний і навесні, і влітку. Ніжний та ефектний, повсякденний та святковий, манікюр з малюнком квітів уособлює жіночність та красу, дарує радість та піднімає настрій.

Весняний манікюр 2023 з квітами: що буде модним цього сезону – читайте у матеріалі.

Дизайн манікюру з малюнком квітів 2023: модні кольори

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SN SLIDER/Слайдеры для ногтей (@sn_soul_tips)

Зараз дивляться

Один з останніх трендів квіткового манікюру – малюнки польових квітів на нігтях. Майстри рекомендують пастельну колірну палітру (у тренді – рожевий, бузковий та зелений відтінки) та завжди актуальний червоний лак.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР ТОКМОК (@asakeevna_g)

Манікюр весна 2023 з квітами: модні тенденції

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР ТОКМОК (@asakeevna_g)

Кожен новомодний сезон диктує свої правила, і весна 2023 року також не стала винятком. Головною особливістю весняного манікюру є всілякі зображення кольорів, які можна розташувати на нігтях різними способами та обіграти за допомогою багатьох технік.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР ❤️ НОГТИ (@foto_manikur__)

Такий дизайн дозволить освіжити та перетворити весь образ, підкреслить жіночність, ніжність та індивідуальність кожної дівчини.

Модні кольори та тенденції манікюру 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ксения Таран (@ksenia._.taran)

Популярність цього сезону віддана ніжним і стриманим відтінкам лаку. Однак цей факт зовсім не означає, що на вас чекає щось нудне і нецікаве. Завдяки різноманітності палітри кольорів, модний весняний манікюр з квітами може грати абсолютно різними фарбами, а обрана рослина змінювати свій природний відтінок на найфантастичніші кольори.

Квітковий манікюр весна 2023 у техніці френч

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений STUDIO OLGA ORLOVA (@or_love_studio)

Класичний френч у поєднанні з різними квітковими малюнками та композиціями здатний підкорити будь-яке жіноче серце. Серед актуальних варіантів елегантний і лаконічний френч з білою усмішкою на нюдовій або прозорій основі, прикрашений розсипом ніжних бутонів на парі нігтиків.

Новинки манікюру з квітами весна 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР ТОКМОК (@asakeevna_g)

Для весняного сезону 2023 року дизайнери також запропонували дивовижні ідеї, на які слід обов’язково звернути увагу, адже весна – період оновлення.

А так, як основною фішкою весняного манікюру є всілякі квіткові зображення, то і нововведення будуть ґрунтуватися саме на способах їх нанесення. Наприклад, можна зробити напівпрозорі квіти на нігтях

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР ПЕДИКЮР БЕЛГОРОД LUXIO (@mamatova.k_nails)

Створюються подібні прозорі квіти пензлем з акварельними або гель-фарбами в кілька підходів, надаючи глибини та виразності невагомим квіткам на нігтях.

Флористичні мотиви манікюру з гілочками

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталия ????Маникюр Гродно (@tasha_nails_grodno_)

Різного роду гілочки та листочки, що часом так схожі з квітками й бутонами, також стануть трендовим прикладом модного манікюру весна 2023. Неординарні й свіжі ідеї манікюру з пальмовими гілочками та тропічними мотивами прекрасний на літо або весну.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НОГТИ МАНИКЮР | ОРЛОВ (@vasenina_ils)

Більш стримані тони зроблять модний манікюр із гілками чудовою ідеєю для інших сезонів. Цікавий нейл-арт з гілочками на дуже довгих і маленьких нігтях, у тандемі з френчем і лунками, а також і блискітками.