Сериал Бриджертоны от Netflix — один из самых популярных сериалов на сегодня. Сюжет, актеры и уровень постановки подкупают не только любителей исторических кино и сериалов, но и драм.

И пока продолжение сериала кажется нам далеким от релиза, на Фактах ICTV расскажут все, что нужно знать о 3-м сезоне Бриджертонов.

О чем будет 3-й сезон Бриджертонов

В новом сезоне Пенелопа будет искать мужчину, который ее обеспечит. При этом она будет вести двойную жизнь как леди Уистлдаун, избежав влияния матери и сестер. Однако такая идея обречена на провал.

Колин Бриджертон будет пытаться вернуть доверие Пенелопы после плохих слов о ней — он будет помогать ей найти мужа, но в то же время желать быть ей не только другом.

Шоураннер сезона Джесс Браунелл заявила, что акцент серий будет на Пенелопе и Колине. Также зрители узнают, смогут ли вернуть дружбу Элоиза и леди Уистлдаун.

Бриджертоны — актеры 3-го сезона

Актерский состав состоит как из уже известных актеров, так и новых:

Никола Колфман;

Люк Ньютон;

Анна Додд;

Чаритр Чандран;

Люк Томпсон;

Клаудия Джесси;

Дэниел Фрэнсис;

Джеймс Фун;

Ханна Нью;

Симон Эшли,

Сэм Филипс.

Бриджертоны — трейлер и первый фото 3-го сезона

Netflix пока не радует фанатов трейлером, который позволит на миг заглянуть в историю. Однако стриминговая платформа официально заявила, что съемки уже в процессе, показав главных звезд третьего сезона Бриджертонов.

Впрочем, Netflix дразнит фанатов красивыми кадрами со съемок в Instagram.

Когда 3-й сезон Бриджертонов выйдет на Netflix

Компания еще не огласила дату релиза, но фанаты ожидают увидеть продолжение в 2023 году. Стриминговая платформа выпустила в мае спинн-офф Королева Шарлотта, чтобы сократить период ожидания.

Самый оптимистичный прогноз — это выход 3-го сезона уже этой осенью. Впрочем, премьера предыдущего сезона состоялась на Рождество (25 декабря).

Также недавно Netflix случайно слила в сеть дату выхода проекта — это 14 декабря 2023 года.

Для тех, кто хочет посмотреть интересный сериал прямо сейчас, Факты ICTV подготовили лучшие корейские проекты на Netflix, которые точно стоят вашего внимания.