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Третий сезон Бриджертонов — все, что нужно знать о продолжении сериала Netflix

25 июня 2023, 16:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Netflix

Сериал Бриджертоны от Netflix — один из самых популярных сериалов на сегодня. Сюжет, актеры и уровень постановки подкупают не только любителей исторических кино и сериалов, но и драм.

И пока продолжение сериала кажется нам далеким от релиза, на Фактах ICTV расскажут все, что нужно знать о 3-м сезоне Бриджертонов.

О чем будет 3-й сезон Бриджертонов

В новом сезоне Пенелопа будет искать мужчину, который ее обеспечит. При этом она будет вести двойную жизнь как леди Уистлдаун, избежав влияния матери и сестер. Однако такая идея обречена на провал.

Колин Бриджертон будет пытаться вернуть доверие Пенелопы после плохих слов о ней — он будет помогать ей найти мужа, но в то же время желать быть ей не только другом.

Шоураннер сезона Джесс Браунелл заявила, что акцент серий будет на Пенелопе и Колине. Также зрители узнают, смогут ли вернуть дружбу Элоиза и леди Уистлдаун.

Бриджертоны — актеры 3-го сезона

Актерский состав состоит как из уже известных актеров, так и новых:

  • Никола Колфман;
  • Люк Ньютон;
  • Анна Додд;
  • Чаритр Чандран;
  • Люк Томпсон;
  • Клаудия Джесси;
  • Дэниел Фрэнсис;
  • Джеймс Фун;
  • Ханна Нью;
  • Симон Эшли, 
  • Сэм Филипс.

Бриджертоны — трейлер и первый фото 3-го сезона

Netflix пока не радует фанатов трейлером, который позволит на миг заглянуть в историю. Однако стриминговая платформа официально заявила, что съемки уже в процессе, показав главных звезд третьего сезона Бриджертонов.

 

Впрочем, Netflix дразнит фанатов красивыми кадрами со съемок в Instagram.

Когда 3-й сезон Бриджертонов выйдет на Netflix

Компания еще не огласила дату релиза, но фанаты ожидают увидеть продолжение в 2023 году. Стриминговая платформа выпустила в мае спинн-офф Королева Шарлотта, чтобы сократить период ожидания. 

Самый оптимистичный прогноз — это выход 3-го сезона уже этой осенью. Впрочем, премьера предыдущего сезона состоялась на Рождество (25 декабря).

Также недавно Netflix случайно слила в сеть дату выхода проекта — это 14 декабря 2023 года.

Для тех, кто хочет посмотреть интересный сериал прямо сейчас, Факты ICTV подготовили лучшие корейские проекты на Netflix, которые точно стоят вашего внимания.

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