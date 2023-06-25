Сериал Бриджертоны от Netflix — один из самых популярных сериалов на сегодня. Сюжет, актеры и уровень постановки подкупают не только любителей исторических кино и сериалов, но и драм.
И пока продолжение сериала кажется нам далеким от релиза, на Фактах ICTV расскажут все, что нужно знать о 3-м сезоне Бриджертонов.
О чем будет 3-й сезон Бриджертонов
В новом сезоне Пенелопа будет искать мужчину, который ее обеспечит. При этом она будет вести двойную жизнь как леди Уистлдаун, избежав влияния матери и сестер. Однако такая идея обречена на провал.
Колин Бриджертон будет пытаться вернуть доверие Пенелопы после плохих слов о ней — он будет помогать ей найти мужа, но в то же время желать быть ей не только другом.
Шоураннер сезона Джесс Браунелл заявила, что акцент серий будет на Пенелопе и Колине. Также зрители узнают, смогут ли вернуть дружбу Элоиза и леди Уистлдаун.
Бриджертоны — актеры 3-го сезона
Актерский состав состоит как из уже известных актеров, так и новых:
- Никола Колфман;
- Люк Ньютон;
- Анна Додд;
- Чаритр Чандран;
- Люк Томпсон;
- Клаудия Джесси;
- Дэниел Фрэнсис;
- Джеймс Фун;
- Ханна Нью;
- Симон Эшли,
- Сэм Филипс.
Бриджертоны — трейлер и первый фото 3-го сезона
Netflix пока не радует фанатов трейлером, который позволит на миг заглянуть в историю. Однако стриминговая платформа официально заявила, что съемки уже в процессе, показав главных звезд третьего сезона Бриджертонов.
Впрочем, Netflix дразнит фанатов красивыми кадрами со съемок в Instagram.
Когда 3-й сезон Бриджертонов выйдет на Netflix
Компания еще не огласила дату релиза, но фанаты ожидают увидеть продолжение в 2023 году. Стриминговая платформа выпустила в мае спинн-офф Королева Шарлотта, чтобы сократить период ожидания.
Самый оптимистичный прогноз — это выход 3-го сезона уже этой осенью. Впрочем, премьера предыдущего сезона состоялась на Рождество (25 декабря).
Также недавно Netflix случайно слила в сеть дату выхода проекта — это 14 декабря 2023 года.
Для тех, кто хочет посмотреть интересный сериал прямо сейчас, Факты ICTV подготовили лучшие корейские проекты на Netflix, которые точно стоят вашего внимания.