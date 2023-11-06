Люди во многих странах мира ждут второй сезон Уэнсдей. В 2022 году он стал международным хитом и занял третье место по количеству просмотров среди всех англоязычных шоу Netflix.

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамс, хочет разгадать тайну, которая повлияла на ее семью 25 лет назад. Также она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причины жестоких убийств местных жителей. Вместе с тем, она пытается адаптироваться в школе и завести новых друзей. Ей это плохо удается, потому что девочка заметно отличается от американских подростков.

Уэнсдей 2-й сезон: дата выхода в Украине

Первый сезон сериала Уэнсдей получил чрезвычайно высокие рейтинги и бурное обсуждение в социальных сетях. Танец девушки Уэнсдей покорил зрителей и стал настоящим хитом, на который сняли тысячи видео для TikTok. Такой успех не оставил выбора для продюсеров Netflx. В январе 2023 года Netflix официально анонсировал 2-й сезон.

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Сериал Уэнсдей, который приобрел бешеную популярность в ноябре-декабре 2022 года, получил продолжение. Дата релиза 2-го сезона пока не раскрывается, но ожидается, что сериал выйдет на Netflix в конце 2023 года.

Уэнсдей 2-й сезон: каким будет сюжет

Чего ожидать от второго сезона Уэнсдей? В интервью Variety исполнительница главной роли Дженна Ортега призналась, что второй сезон лишится романтической линии.

Мы отказываемся от любых романтических и любовных увлечений Уэнсдей, и это действительно здорово. Во втором сезоне продюсеры решили немного больше опираться на хоррор-аспект сериала. Поскольку со всеми вампирами, оборотнями и сверхспособностями шоу выглядело беззаботным, его не воспринимали слишком серьезно, — сказала Ортега.

Так, главная актриса Уэнсдей исключила продолжение сюжетной линии первого сезона, в которой образовался любовный треугольник между Тайлером Галпином (Хантер Дуэн) и Ксавье Торпом (Перси Хайнс Уайт).

Ожидается, что в новых сериях Аддамс снова вернется в академию Nevermore и начнет там свой второй учебный год полный чрезвычайных приключений и новых расследований.

Актерский состав 2 сезона Уэнсдей

Известно, что во втором сезоне фэнтези-комедии Уэнсдей будут присутствовать актеры: Дженна Ортега, Кристина Риччи, Джейми МакШейн, Кэтрин Зета-Джонс.