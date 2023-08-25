Ведущая Юлия Зорий показала эффектный образ в аутентичной рубашке

Телеведущая Утра в большом городе, психолог и жена министра обороны Юлия Зорий надела вышитую рубашку и продемонстрировала эффектный образ в национальном стиле.

Ведущая часто выбирает в качестве наряда вышиванки, и даже уже собрала собственную коллекцию. На этот раз Юлия надела необычную вышитую рубашку, которой более 100 лет, от студии аутентичного украинского винтажа Spadok Studio.

В эксклюзивном наряде Юлия снялась в новом ролике телеканала ICTV 2.

Для съемки ведущая выбрала конопляную рубашку с красно-оранжевой вышивкой. Уникальность наряда Юлии — аутентичность изделия и более чем столетняя история. Это вышитая рубашка с Полтавщины, пошитая мастерицами около 1920-х годов из домотканого полотна.

— Древние вышитые рубашки — это точно не просто предмет гардероба, в них заложена сакральная сила, которую одни поколения украинцев будут передавать другим по наследству. Наши рубашки не идеальны, они прожили целую сложную жизнь и несут в себе историю украинского рода. А наша задача — сохранить собственную неповторимую культуру, потому что нам есть чем гордиться, — рассказывает основательница студии, стилист Элина Гамеева.

Как ранее призналась Юлия, у нее есть собственная коллекция вышиванок, она даже выделила для них специальное место в шкафу. По мнению телеведущей, национальная одежда не только раскрывает женскую красоту, но и придает силы. Поэтому время от времени Юлия покупает новые модели для себя даже для повседневных образов, а не только на праздники.