С танками, БТРами и Байрактарами. Как милитари-вышиванки покоряют мир во время войны

С началом полномасштабного вторжения события в Украине несколько изменили тематику и орнаменты в новых моделях вышитых рубашек. На смену классическим белым, украинские производители этнической одежды начали использовать оттенки хаки. Именно те цвета, которые присущи военной форме. Это сразу стало трендом.

В мае 2022-го в мастерской столичного бренда классической мужской одежды отшивают особую рубашку. На зеленом фоне черными нитками впервые появляются танки, БТР, женщина и мужчина, которые держатся за руки. Классические костюмы во время войны были неактуальны, поэтому производители решили создать современную вышитую рубашку, чтобы хоть как-то удержать бизнес в сложные времена.

— Мы поняли тогда, что как мужской бренд классической одежды должны переосмыслить наш национальный символ. И именно тогда я наткнулась на рисунок Руфины Базловой, которая является оппозиционной белорусской мастерицей и художницей. Она создала очень классный рисунок вышивки, который символизировал все то, что происходит сейчас в нашей стране. Это был просто узор, созданный в технике крестик, он был нарисован, и я тогда предложила художнице, что мы можем создать что-то вместе. С нас пошив идеальной мужской вышиванки – с нее рисунок, который мы используем, — рассказывает основательница бренда Екатерина Возианова.

Екатерина и ее команда еще до президентства начали сотрудничать с Владимиром Зеленским. Шили ему костюмы и рубашки, имели все замеры. Поэтому, как только создали новую вышиванку, сразу передали ее главе государства. Президент публично появился в ней лишь через несколько месяцев, что вызвало настоящий фурор среди покупателей.

— Когда президент ее надел — это был просто полный солдаут. На два месяца мы были абсолютно загружены заказами. Для нашей команды это была очень большая помощь, чтобы мы продолжали существовать. Сейчас Владимир Зеленский имеет две вышиванки от нашего бренда. Надеюсь, другую он скоро наденет.

Все рубашки украшают вручную, поэтому на одну мастерицы тратят 6-8 недель. Заказчик может выбрать вариации орнаментов, с военной техникой их минимум четыре на выбор. Выбрать можно и цвет материала. Но чтобы у президента был эксклюзив, другим клиентам именно такую, как у Зеленского, не отшивают. Его рубашка в особом оттенке хаки и с черными нитками.

— Мы взяли курс на современные вышиванки, которые отражают полномасштабную войну, и каждые полгода мы разрабатываем новый рисунок, новый орнамент, который мы вышиваем, который символизирует тот или иной период времени, — говорит Екатерина Возианова.

Так на их рубашках появились турецкие Байрактары и крейсер Москва, который пошел на дно. Сейчас дизайнеры размышляют над вышивкой, которая будет символизировать украинскую победу над врагом.

Милитари-рубашки хоть и стильные, но надеть их военным в праздничный день сложно. Об этом в прошлом году начал размышлять Сергей Курочкин. Сам он из Донецкой области, но с 2019-го живет в столице. И хотя по профессии фармацевт, решил создать вышиванку, которую могли бы носить бойцы на передовой.

— Это не вышиванка в стиле милитари, это конкретно униформа, это конкретно боевая рубашка, на которую мы просто добавили вышивку. Она соответствует стандартам ВСУ, — отмечает автор идеи Сергей Курочкин.

Своего партнера по бизнесу мужчина встретил случайно в поезде. Тот, как оказалось, имел собственное производство, которое пришлось перепрофилировать под пошив военной формы.

— О чем могут общаться люди в июне 2022 года? Начали рассказывать, кто чем занимался до полномасштабки, кто как встретил войну. И он начал рассказывать, что в целом у него свое производство одежды. Понятное дело, что корпоративных заказов почти не было, но людям нужна была форма, поэтому они перепрофилировались.

Именно там создали и первые тактические вышиванки. Орнаменты взяли классические, нитки тоже под цвет хаки. Идея сразу понравилась всем знакомым военнослужащим.

— Рискнул, заказал первую небольшую тестовую партию, показал рубашки в Twitter, получил много положительных отзывов. Когда я запускал этот проект, мне было очень важно, чтобы он дал мне возможность помогать Вооруженным силам. Я для себя определил, что 30% от всей прибыли я буду отдавать на нужды военных. Более 100 тыс. грн уже удалось задонатить в различные фонды, — говорит основатель проекта ВышивУбакс.

Впрочем, свои рубашки предприниматель продает только для военнослужащих. И это принципиальное решение. По его мнению, гражданским нет необходимости их надевать, ведь это элемент военной формы.

— Это честь, которую люди получают на поле боя, это честь, когда они присоединяются к Силам обороны. Я себе не позволяю надеть эти рубашки. Иногда приходится и отказывать покупателям, особенно родителям, которые хотят приобрести рубашку для детей. Не хочу, чтобы дети надевали военную форму, думаю, что все ребята, которые сейчас воюют, — они воюют и за то, чтобы дети не надевали ее, — объясняет Сергей Курочкин.

Сергей уже продал более 700 тактических вышиванок. Часто их надевают на свадьбу, носят под бронежилетом на позициях, изделия подходят и для женщин. Оригинальные вышиванки понравились защитникам Азовстали — Пташке и Оресту, а также поэту и музыканту Павлу Вышебабе.

— Мы понимаем, что россияне уничтожают все украинское там, куда они приходят. А что может быть более ярким визуальным символом Украины, чем вышиванка? Эта рубашка для тех, кто надел форму, чтобы защитить свое право защитить вышиванку. Когда я это вот формулирую, по телу пробегают мурашки, и я искренне радуюсь, что людям это резонирует.