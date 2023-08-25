Ведуча Юлія Зорій показала ефектний образ у автентичній сорочці

Телеведуча Ранку у великому місті, психолог та дружина міністра оборони Юлія Зорій одягнула вишиту сорочку і продемонструвала ефектний образ у національному стилі.

Ведуча часто обирає для себе вбрання вишиванки і навіть вже зібрала власну колекцію. Цього разу Юлія одягнула незвичайну вишиту сорочку, якій понад 100 років, від студії автентичного українського вінтажу Spadok Studio.

В ексклюзивному вбранні Юлія знялась у новому ролику телеканалу ICTV 2.

Для зйомки ведуча обрала конопляну сорочку з червоно-помаранчевою вишивкою. Унікальність вбрання Юлії – автентичність виробу і понад столітня історія. Це вишита сорочка з Полтавщини, зроблена майстринями близько 1920-х років з домотканого полотна.

Як зізналась Юлія раніше, вона має власну колекцію вишиванок і навіть виділила для них спеціальне місце у шафі. На думку телеведучої, національний одяг не тільки розкриває жіночу красу, а й додає сили. Тому час від часу Юлія купує нові моделі для себе навіть для повсякденних образів, а не тільки на свята.