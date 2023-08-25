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Ведуча Юлія Зорій показала ефектний образ у автентичній сорочці

25 Серпня 2023, 13:27
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Юлія Зорій
Джерело: ICTV

Телеведуча Ранку у великому місті, психолог та дружина міністра оборони Юлія Зорій одягнула вишиту сорочку і продемонструвала ефектний образ у національному стилі.

Ведуча часто обирає для себе вбрання вишиванки і навіть вже зібрала власну колекцію. Цього разу Юлія одягнула незвичайну вишиту сорочку, якій понад 100  років, від студії автентичного українського вінтажу Spadok Studio.

В ексклюзивному вбранні Юлія знялась у новому ролику телеканалу ICTV 2.

Для зйомки ведуча обрала конопляну сорочку з червоно-помаранчевою вишивкою. Унікальність вбрання Юлії – автентичність виробу і понад столітня історія. Це вишита сорочка з Полтавщини, зроблена майстринями близько 1920-х років з домотканого полотна.

Фото: ICTV

Як зізналась Юлія раніше, вона має власну колекцію вишиванок і навіть виділила для них спеціальне місце у шафі. На думку телеведучої, національний одяг не тільки розкриває жіночу красу, а й додає сили. Тому час від часу Юлія купує нові моделі для себе навіть для повсякденних образів, а не тільки на свята.

– Люблю вишиванки та вишитий одяг. Маю в гардеробі п’ять таких сорочок і дві сукні. Причому другу сукню символічно придбала під час повномасштабної війни. Хоча за останні місяці зовсім не мала бажання купувати щось із речей, – поділилась Юлія.

Юлія Зорій

Фото: ICTV

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ICTV Ранок у Великому місті на ICTV Юлія Зорій
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