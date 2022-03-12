Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, где находится его семья и как он встретил войну в Украине, и была ли у него паника.

В одном из последних интервью певец сообщил, что его близкие находятся в безопасности.

— Все женщины и дети находятся достаточно далеко от зон боевых действий. В этом плане в моей семье все хорошо, но я по-прежнему переживаю. Моя старшая дочь сейчас волонтерит и всячески помогает во Львове, — делится своими эмоциями Святослав.

Музыкант также рассказал, как он узнал о войне с Россией, которая коварно начали бомбить Украину 24 февраля.

— О войне я узнал непосредственно от Путина. В 3.00 24 февраля я проснулся в своем доме, в котором находился только с двумя котами. Я иногда просыпаюсь ночами — иногда становится тревожно. Я начал смотреть новости в интернете, и как раз показывали Совет Безопасности ООН. Потом я увидел сообщение, что Путин объявил о начале так называемой “военной операции”, — заявил лидер группы Океан Эльзы.

Вакарчук добавил, что спустя минуту после этой новости, справа от дома музыканта в Василькове раздал страшный взрыв.

— Окна моего жилья чудом остались целыми. Это был один из первых ударов со стороны России по аэродроме Василькова. Вот так я узнал о войне. Но у меня никогда не бывает паники. В моменты стресса включается холодный ум, и я стараюсь очень хорошо анализировать ситуацию. Я хорошо помню, как встал, почистил зубы, сделал себе кофе и разбудил двух важных мне людей. Мы поговорили и составили план действий. В первый день занимался тем, чтобы мои люди были в безопасности, — добавил Святослав.

Он также отметил, что человек, к которому прислушиваются, никогда не должен показывать, что ему страшно, даже если так и есть. Такой человек ответственный за других.