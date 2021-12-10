Во время пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта страсти начали разворачиваться, когда в студию пришел Роман Васильев.

На вопросы ведущего он отвечал, мол, отношений нет, ни с кем не встречаюсь.

Однако Григорий Решетник сразу пригласил в студию участницу Холостяка, блогера Надин Медведчук, которая отметила, что Роман за ней ухаживал. Также она отметила, что Роман дарил ей цветы, писал романтические утренние СМС. Конечно у пары времяпрепровождение ознаменовалось поцелуями и откровенными разговорами об отношениях.

И все бы ничего, ведь все как у людей, но не тут то было. Надин случайно узнала, что такие признания Роман делает ее приятельнице — участнице Холостяка Саше Миколюк.

— Саша давала мне послушать голосовые сообщения, которые ей посылает Рома. И о наручниках, и о том, как накажет, – отметила Надин.

Как потом оказалось, Рома даже СМС им писал идентичные. Надин отметила, что собрала всех троих вместе, чтобы обсудить ситуацию.

Более того, Надин отметила, что Роман в один день целовался сначала с ней, а потом с Сашей.

Со своей стороны, Роман заявил, что ничего не видит плохого в этом. Ведь он никому ничего не обещал, мол, он холостяк и ему эта роль нравится.

Однако и Надин, и Саша уверены, что такое поведение мужчины недопустимо. Ведь это попросту обман.