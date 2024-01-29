Блогер-миллионник Саша Бо показалась в слезах. Говорит, в который раз вспомнила, что она не всесильная мама.

Заплаканная Саша Бо призналась, что устала

Блогер откровенна со своей аудиторией, а потому не скрывает, что быть многодетной мамой нелегко, к тому же дочь является еще грудной. В Instagram-stories Саша обнародовала селфи, на котором предстала в слезах. Она честно призналась, что свободного времени мало и что устала.

Блогер сказала, что у нее нет помощников, а новорожденная дочь Вера очень вежливая девочка и с ней не сложно.

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— Просто я уже истощена. За все время она не прекращая плакала, может, три раза. С ней совсем не сложно. Сложно — все равно не спать. Сложно — когда болит спина и руки. Сложно — не жить свободно, как раньше. Сложно — сидеть дома постоянно, не работать и не снимать так часто, как раньше, а я это очень люблю, — отметила Саша Бо.

Блогер добавила, что к тому же заболела, но она не может взять себе больничный и просто лежать под одеялом. А потому решила обратиться за помощью к маме.

— Сейчас я твердо понимаю, что, будучи на ГВ, мне няня не поможет. Верочка очень часто прикладывается, и я ей в этом не отказываю. Она хочет быть на моих руках. Поэтому я сказала себе, что поиском няни займусь, когда ей будет шесть месяцев, — поделилась Саша Бо.

Напомним, Саша Бо стала мамой в третий раз 21 ноября. У нее есть двое сыновей от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом. Сейчас она замужем за стоматологом Платоном Тарнавским.