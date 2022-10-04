Джамала выбыла из польских Танцев со звездами

Певица Джамала покинула проект Танцы со звездами в Польше. Артистка в шестом прямом эфире станцевала румбу со своим напарником Яцеком Йешке, однако им не удалось покорить судей.

Темой выпуска были популярные песни из кинофильмов. Джамала предстала на сцене в легком зеленом платье. Стоит отметить, что на подготовку к танцу повлияла простуда исполнительницы.

— Теперь танцуем каждый раз дважды. Первой была румба, и я точно ее не скоро забуду… Такой непростой танец пришел ко мне в комплекте с простудой. Но ничего, закаляемся и верим в лучшее, — написала Джамала в Instagram.

Судьи польского проекта поставили паре всего 30 баллов из 40 возможных. Певица с партнером оказались в таблице участников вторыми с конца. За право остаться в Танцах со звездами Джамала и Яцек соревновались с другой парой, которая и осталась в шоу.

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Напомним, ранее Джамала говорила, что цель участия в польских Танцах со звездами — возможность напомнить о доме, о миллионах страдающих людей и важности их поддержки.

Кроме того, в шоу собирали деньги для помощи украинцам.