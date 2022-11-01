Співачка Оля Полякова стала учасницею Танців з зірками в Грузії. Її партнер – український хореограф Максим Єжов.

Пара дебютувала на шоу з віденським вальсом, який був виконаний під пісню Океан Ельзи Обійми. На сцені Оля постала в білій сукні, вишитій українським орнаментом, а Максим – у військовій формі.

– Мій перший виступ разом із Максимом на грузинських Танцях з зірками. Дякуємо за можливість виступити, розповісти та показати життя українців сьогодні! Також дякуємо всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна в наш час, – написала Полякова в Instagram.

Судді шоу невисоко оцінили танець Олі і Максима, давши їм 14 балів із 30. Це один із найнижчих результатів ефіру.

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До речі, одне крісло в журі займає Іраклі Макацарія, якого добре знають в Україні як головного героя романтичного реаліті Холостяк 6.

Зазначимо, Полякова – не єдина українська зірка, яка бере участь у зарубіжних шоу. Наприклад, співачка Джамала брала участь у польських Танцях із зірками, звідки вибула з шостого прямого ефіру.