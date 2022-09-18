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Более 500 тыс. грн за колледж: Полякова показала, где учатся ее дочери

18 сентября 2022, 18:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Более 500 тыс. грн за колледж: Полякова показала, где учатся ее дочери
Источник: Оля Полякова

Певица Оля Полякова показала, как ее дочери обустроились в Лондоне, куда она отправила их учиться.

Артистка показала общежитие 17-летней Марии, которая поступила в музыкальный университет BMus.

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— Маруся в общаге. Все чистенько, хорошо. Боже, ребенок будет сам жить. Кухня на шесть комнат, — написала Полякова в Instagram-stories.

По данным из открытых источников университета, стоимость обучения за год по программе BMus составляет 12,5 тыс. фунтов стерлингов (около 559 тыс. грн). Однако это приблизительная цена.

Показала Оля и школу младшей Алисы. Там девочка будет и жить.

Ранее Полякова говорила, что им сделали хорошую скидку как украинцам. Также певица рассказывала, что младшая дочь не хотела уезжать от мамы, однако та объяснила девочке, что сейчас так лучше.

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