Певица Оля Полякова сказала, почему украинцы хейтят музыкального продюсера Потапа. Также она рассказала об угрозах, которые получали некоторые артисты от главы Чечни Рамзана Кадырова и российского рэпера Тимати.

Оля рассказала, что при личной встрече говорила Потапу о том, что он большой, сильный человек и артист, к тому же — заслуженный! Но люди ему не простили, что он долго был за границей, когда началась полномасштабная война.

— У Алексея с первых дней войны был самый информативный блог в Instagram… Это было очень круто, а потом что-то произошло, и у меня есть подозрение, что его напугали. Многим артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали, как они умеют: смертью, убийством родных, говорили “найдем в любой точке мира и порежем на мехи”, — поделилась Полякова.

Добавляет, она лично знает двух артистов, которым звонили, но не может назвать их имена. Оля подчеркнула, что эти артисты не испугались и продолжили делать свою работу, а некоторые замолчали.

Сейчас смотрят

Кроме того, певица абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх, поскольку люди разные, как и их чувство самосохранения.