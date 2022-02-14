Традиционно 14 февраля ленты социальных сетей заполняют нежные и трогательные поздравления с Днем святого Валентина. Не проходят мимо романтической даты и звезды, которые публично признаются в любви своим вторым половинкам.

Так, украинский артист Дмитрий Монатик чувственно поздравил с праздником свою жену Ирину и пожелал всем любви.

— Я буду любить тебя каждую секунду и мгновение, как в последний раз, уповая лишь на то, что здесь и сейчас… и навсегда! Вселенная вся твоя! Всем любви, с праздником! – написал певец.

В День всех влюбленных о своих чувствах рассказала певица Джамала, которая опубликовала серию фотографий с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым.

– Только с тобой мои глаза сияют по-особому. Люблю-люблю-люблю, – написала артистка.

Актриса Ольга Сумская вспомнила, как впервые отпраздновала День святого Валентина с мужем в 1991 году.

— Все началось именно в этот день, 14 февраля! Тогда, в 1991 году, мы впервые праздновали День Валентина! Я нашла в гримерной во время репетиции мюзикла Кандида шоколадное сердце от тебя, с запиской внутри и поняла, что все серьезно! Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе. Друзья, любите и будьте любимы! – написала Оля.

Жена Владимира Остапчука поздравила телеведущего, опубликовав совместное фото.

— Хочу нам такие морщинки от улыбок и любви каждый день, а не только в День влюбленных! – написала Кристина Горняк.

Трогательное видео со своим мужем показала Маша Ефросинина, отметив важность любви и мира в нашей жизни.

– Сегодня все обстоятельства жизни кажутся второстепенными. Бесценны только мир и любовь, – написала Маша.

Артистка Юлия Санина поздравила всех с Днем святого Валентина строчками из своей песни.

– Только раз в сто лет небо рождает двух человек с одной душой. И отпускает его в чистый, свободный полет. Пусть каждому из нас повезет, – написала Санина.

Футболист Дэвид Бекхэм поделился фото с супругой Викторией и дочерью Харпер.