Дирекция Венецианского фестиваля анонсировала список фильмов, участвующих в 79-м международном мероприятии — оно пройдет с 31 августа по 10 сентября на острове Лидо. В этом году будет сразу несколько картин от украинских режиссеров.

К примеру, в категорию документальных фильмов попала картина Зима в огне Евгения Афинеевского, который расскажет историю о событиях зимы 2013-2014 года в Украине. Правда, работу покажут вне конкурса.

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Также в списке фильмом попала картина Люксембург, Люксембург Антонио Лукича. Сюжет фильма посвящен отношениям двух братьев, а фильм рассказывает 90-е годы. Это будет премьера работы украинского режиссера — она попала в конкурсной программе Горизонты.

Среди полнометражных и высокооплачиваемых фильмов в списке можно найти и фильм Сергея Лозницы Процесс.

Среди иностранных картин особое внимание приковывает фильм Белый шум режиссера Ноа Баумбаха при поддержке Netflix. Именно этот фильм откроет фестиваль 31 августа.

Среди других крупнобюджетных фильмов будет психологический триллер Warner Bros. Не волнуйся, солнышко, режиссера Оливии Уайлд.

И пока один из главных кинофестивалей года еще не начался, киноманов дразнят предстоящими фильмами, которые планируют появиться в кинотеатрах. К примеру, на днях показали трейлер фильма Джон Уик 4, который частично раскрыл сюжет долгожданной картины. Традиционно, наемный убийца будет пытаться остаться в живых в противостоянии своих коллег и врагов.