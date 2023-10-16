Певец и боец ВСУ Виталий Козловский объяснил, почему не может решить конфликт с Игорем Кондратюком мирным путем. Артист должен продюсеру крупную сумму, и эта история сейчас активно обсуждается в сети.

Так, Виталий цитирует комментарии независимого юриста касательно конфликта — есть два выхода из этой ситуации.

Первый — это законодательные изменения, которые отсрочат денежные взыскания на период службы. Второй — договоренность сторон.

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По словам Козловского, о первом варианте пока ничего не известно, а вот для второго нужен диалог обеих сторон, которого просто нет.

— С 2012 года Кондратюк избегает любых моих предложений встретиться, обговорить ситуацию и найти решение. Его выбор — судиться, изымать, оскорблять меня в публичном пространстве и игнорировать человеческую коммуникацию, — добавил Виталий.

Напомним, что ранее Козловский рассказал, как задолжал Кондратюку денег. По его словам, он не нарушал контракт и ушел от продюсера без долгов. Однако артист исполнил для фанатов ряд песен, права на которые принадлежали Кондратюку. Суды из-за этого конфликта продолжаются уже более 10 лет. За музыканта заступились пользователи сети, и даже звезды — к примеру, Оля Цибульская и Юрий Ткач.