Документальный фильм украинского фотографа и режиссера Мстислава Чернова 20 дней в Мариуполе получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Сандэнс (Sundance) в США.

Показ фильма состоялся в конкурсной программе World Cinema Documentary Competition.

Кроме Чернова, над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

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Картина рассказывает о первых днях полномасштабного российского вторжения в Украину и уничтожении российскими военными портового города.

The Audience Award: World Cinema Documentary, Presented by United Airlines goes to 20 DAYS IN MARIUPOL, directed and produced by Mstyslav Chernov. #Sundance @united pic.twitter.com/zAvSESoOCF — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 27, 2023

В ней, в частности, зафиксированы бомбардировки войсками РФ роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими оккупационными войсками города.

— Их кадры (авторов ленты, — Ред.), широко распространенные в СМИ, не только документируют смерть и разрушение — трупы на улицах и братские могилы, бомбардировки многоквартирных домов и роддома, отчаяние врачей из-за детей, которых они не спасли, — но и опровергают российскую дезинформацию, — говорится в описании картины на сайте фестиваля.

В кинофестивале Сандэнс впервые приняли участие сразу два украинских документальных фильма и оба о войне.

Вторая лента от кинорежиссера Романа Любого называется Железные бабочки и показывает правду о том, что случилось с самолетом рейса MH17, который был сбит над Торезом.

Всего в секции мирового документального кино было представлено 12 фильмов. Главный приз получила чилийская картина Вечная память режиссера Майте Альберди, рассказывающей о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.

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Фото: Sundance Film Festival