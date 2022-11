Украинку Таню Муиньо снова номинировали на Грэмми

Клипмейкер Таню Муиньо номинировали на премию Грэмми 2023. Ее клип As it Was для Гарри Стайлза будет претендовать на награду в категории Лучшее музыкальное видео.

Полный список номинантов на Грэмми 2023 объявили 15 ноября во время прямой трансляции.

Съемки клипа As it Was стартовали 23 февраля. Несмотря на начатую Россией полномасштабную войну против Украины, Муиньо вместе с командой продолжили работу над видео.

– Это был второй день съемок и именно в тот день в Украине все началось. Таня была невероятной и Никита тоже. Они захотели продолжить съемки и я должен сильно поблагодарить их за то, что они так сильны, и любовь, которую они вложили в это видео. Я желаю им всего лучшего и всем, кто в Украине, — отметил тогда Гарри Стайлз.

Отметим, что для Тани Муиньо это уже не первая попытка получить Грэмми. Ранее в номинацию попадал ее клип для рэпера Lil Nas X на песню Montero (Call Me By Your Name).