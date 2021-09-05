Ukrainian Fashion Week 2021: как прошел третий день

4 сентября в Киеве прошел третий день Ukrainian Fashion Week (UFW). В 2021 году главная неделя моды проходит под лозунгом внесезонности — no season sept.

Об этом и другом — далее в материале.

В третий день UFW свои коллекции представили бренды Overall, CHUPRINA, Yadviga Netyksha, дизайнер Elena BURENINA и другие.

Третий день Ukrainian Fashion Week (UFW) открыл показ Overall, запомнившийся многим комбинезонами с яркими принтами. Однако, дизайнеры уверяют, что их целью стало не только создание стильной одежды, но и взгляд в украинское искусство.

В новом сезоне Overall выпустил коллекцию костюмов с яркими картинами и принтами украинских художников: Александра Барболина, Евгения Лесняка, Леси Панчишиной, Нины Мурашкиной и многих других.

Демонстрировали модели украинские звезды Тимур Мирошниченко, Людмила Барбир, Ирина Ванникова и другие.

Украинский бренд CHUPRINA представил новую коллекцию платьев, топов, вязаных кардиганов в паре с мини-шортами ярких оттенков и сочных фруктовых цветов.

Yadviga Netyksha представила мужскую коллекцию, вдохновленную гусарской тематикой. Модели демонстрировали военные пальто, камуфляжные костюмы, структурированные пиджаки и шубы.

Yadviga Netyksha добавила мужской коллекции феминности благодаря головным уборам в виде венков из цветов и шлейфов, напоминающие фату невесты, украшавшие мужественные образы моделей.

Elena BURENINA стала одним из самых ярких впечатлений третего дня Ukrainian Fashion Week.

Показ украинского бренда с многолетней историей поразил новой коллекцией Сладкая надежда.

В новую коллекцию Elena BURENINA добавила цвета: розового, неонового, темно-зеленого, голубого. На подиуме появились классические платья, универсальные брючные костюмы, корсеты в паре с офисными брюками, нестареющие мини, топы с вырезами и структурированные пальто.

Ukrainian Fashion Week 2021 проходит в Киеве до 5 сентября. На украинской неделе моды основан уникальный проект для молодых дизайнеров — New Generation of Fashion.