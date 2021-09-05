4 вересня в Києві минув третій день Ukrainian Fashion Week (UFW). У 2021 році головний тиждень моди проходить під гаслом позасезонності – no season sept.

Про це та інше – далі в матеріалі.

У третій день UFW свої колекції представили бренди Overall, CHUPRINA, Yadviga Netyksha, дизайнер Elena BURENINA та інші.

Третій день Ukrainian Fashion Week (UFW) відкрив показ Overall, що запам’ятався багатьом комбінезонами з яскравими принтами. Однак, марка запевняє, що на меті дизайнерів – не лише стильний одяг, а й українське мистецтво.

У новому сезоні Overall випустили колекцію костюмів із яскравими картинами і принтами українських художників: Олександра Барболіна, Євгенія Лесняка, Лесі Панчишиної, Ніни Мурашкіної і багатьох інших.

Демонстрували моделі українські зірки: Тимур Мірошниченко, Людмила Барбір, Ірина Ванникова та інші.

Український бренд CHUPRINA представив нову колекцію суконь, топів, в’язаних кардиганів в парі з міні-шортами яскравих відтінків і соковитих фруктових кольорів.

Yadviga Netyksha презентували чоловічу колекцію, натхненну гусарської тематикою. Моделі демонстрували військові пальто, камуфляжні костюми, структуровані піджаки і шуби.

Yadviga Netyksha додала чоловічій колекції фемінності завдяки головним уборам у вигляді вінків із квітів і шлейфи, що нагадують фату нареченої, які прикрашали мужні образи моделей.

Elena BURENINA стала одною з найяскравіших вражень третього дня Ukrainian Fashion Week.

Показ українського бренду з багаторічною історією вразив новою колекцією Солодка надія.

У нову колекцію Elena BURENINA додала кольору: рожевого, неонового, темно-зеленого, блакитного. На подіумі з’явилися класичні сукні, універсальні брючні костюми, корсети в парі з офісними брюками, нестаріючі міні, топи з вирізами і структуровані пальто.

Ukrainian Fashion Week 2021 триватиме у Києві до 5 вересня. На українському тижні моди започатковано унікальний проект для молодих дизайнерів – New Generation of Fashion.