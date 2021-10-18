Британская актриса Эмма Уотсон впервые за два года появилась на красной дорожке. Звезда посетила церемонию награждения экологической премии Earthshot Prize в Лондоне.

Для светского выхода Эмма выбрала наряд от британского дизайнера Харриса Рида. Актриса была одета в асимметричное платье из белого тюля. Черная юбка, обнаженная спина и кружево добавляли ее образу оригинальности.

Эмма дополнила свой лук обувью на грубой подошве, прической с распущенными волосами, серьгами и легким вечерним макияжем.

Светское мероприятие проходило в Alexandra Palace. Премию Earthshot Prize основали принц Уильям и Королевский фонд.

Мероприятие призвано стимулировать изменения и помочь восстановить нашу планету на протяжении следующих 10 лет. Принц Уильям считает, что пессимизм относительно экологических проблем необходимо превратить в оптимизм.

Ранее Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке с бизнесменом Лео Робинсоном. Пару вместе заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, на левой руке актрисы сверкало кольцо.

Об отношениях Эммы и Лео стало известно в 2019 году, однако пара тщательно скрывает свои отношения от публики.

Напомним, что Эмма Уотсон стала популярной после роли в фильмах о Гарри Поттере, где сыграла Гермиону Грейнджер.

Также звезда участвовала в таких фильмах как Балетные туфельки, Элитное общество, Ной, Затмение, Красавица и чудовище, Маленькие женщины. В 2009 году Эмма попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.