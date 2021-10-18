Британська акторка Емма Вотсон вперше за два роки з’явилася на червоній доріжці. Зірка відвідала церемонію нагородження екологічної премії Earthshot Prize у Лондоні.

Для світського виходу Емма обрала вбрання від британського дизайнера Гарріса Ріда. Акторка була одягнена в асиметричну сукню з білого тюлю. Чорна спідниця, оголена спина та мереживо додавали її образу оригінальності.

Емма доповнила свій лук взуттям на грубій підошві, зачіскою з розпущеним волоссям, сережками і легким вечірнім макіяжем.

Світський захід проходив в Alexandra Palace. Премію Earthshot Prize заснували принц Вільям і Королівський фонд.

Захід покликаний стимулювати зміни і допомогти відновити нашу планету протягом наступних 10 років. Принц Вільям вважає, що песимізм щодо екологічних проблем необхідно перетворити в оптимізм.

Раніше Емма Вотсон спровокувала чутки про заручини з бізнесменом Лео Робінсоном. Пару разом помітили в аеропорту Лос-Анджелеса, на лівій руці акторки виблискувала обручка.

Про стосунки Емми і Лео стало відомо у 2019 році, проте пара ретельно приховує свої стосунки від публіки.

Нагадаємо, що Емма Вотсон стала популярною після ролі у фільмах про Гаррі Поттера, де зіграла Герміону Ґрейнджер.

Також зірка брала участь у таких фільмах як Балетні туфельки, Елітне суспільство, Ной, Затемнення, Красуня і чудовисько, Маленькі жінки. У 2009 році Емма потрапила у Книгу рекордів Гіннеса як найбільш високооплачувана акторка десятиліття.