У украинской певицы Камалии врачи диагностировали флурону — одновременное заболевание гриппом и коронавирусом.

Об этом певица рассказала в Instagram. Также Камалия опубликовала видео, на котором с мамой сдает анализы у врача.

— Уже болею больше двух недель, температура не падает ниже 38, плохие анализы, жесткое дыхание. Завтра иду на КТ, чтобы предотвратить поражение легких, — отметила Камалия.

По словам артистки, она два раза сдавала ПЦР-тест на коронавирус и он оба раза показал отрицательный результат.

Хотя у семьи, с которой Камалия отдыхала в Финляндии, Covid-19 таки подтвердили. По ее словам, у них идентичные симптомы.

Камалия вернулась из Финляндии две недели назад. Там она проводила свой отпуск. Неделю назад она сообщила об ухудшении состояния здоровья.

Кстати, в 2020 году Камалия болела коронавирусом. Тогда заразилась не только певица, но и ее муж, и обе дочери.

Если хотите больше узнать о флуроне, то переходите на материал наших коллег из Фактов. Здоровье: Флурон в Израиле: названы симптомы двойной инфекции гриппа и Covid-19.