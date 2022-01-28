У Илоны Гвоздевой диагностировали Омикрон — танцовщица назвала симптомы

Украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о симптомах нового штамма коронавируса Омикрона.

По ее словам, симптомы похожи на ОРВИ.

— Все симптомы очень напоминают обычное ОРВИ. Симптомы: першение в горле, слабость общая и недомогание, головная боль, температура 37-37,5, легкий насморк, – написала хореограф.

Она добавила, что у ее мужа были такие же симптомы, но у него пришел негативный тест на коронавирус.

Также Гвоздева поделилась то, какие анализы пришлось сдать.

— Общий (анализ крови), D-димер, коагулограмма и рентген. Анализы, слава Богу, для протекания болезни были в допустимых параметрах, но главное было то, что инфекция была вирусная, а не бактериальная — это уже была моя победа, — отметила танцовщица.

Она рассказала, что лечилась витаминами Д и С, цинком, много пила разнообразных чаев на основе меда и имбиря.

— Лимон, отвар трав, омега-3, грузинская чача, дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой, часто измеряла сатурацию и хорошие позитивные мысли. Но несколько дней были панические атаки и это жесть была, впервые в жизни думала, что умру в чужой стране и не увижу детей! — поделилась Илона.