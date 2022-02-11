Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

В пиджаке и бюстгалтере: Адель станцевала на пилоне в гей-клубе

11 февраля 2022, 15:59
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
В пиджаке и бюстгалтере: Адель станцевала на пилоне в гей-клубе
Источник: Getty Images

Британская певица Адель зажгла в лондонском гей-клубе Heaven. В сети появились видео, как звезда развлекалась с друзьями, участвовала в стрип-шоу с полуобнаженными танцовщицами и крутилась на пилоне.

Адель пришла в ночное заведение в костюме кремового цвета от бренда Fendi и с вечерним макияжем.

Образ певицы был достаточно откровенным, поскольку под пиджаком у нее был только бюстгальтер.

Также на видео можно увидеть, как Адель поет культовый трек It’s Raining Men, а затем падает. К счастью, друзья звезды быстро помогли ей встать.

Стоит отметить, что артистка отдыхала в гей-клубе вечером 10 февраля после шоу Грэма Нортона, где обсуждали триумф Адель на Brit Awards 2022.

На церемонии певица забрала сразу три награды – артист года, за лучшую песню и лучший альбом.

Победу в номинации Песня года исполнительница посвятила своему девятилетнему сыну Анджело, а статуэтку по Альбу года – бывшему мужу Саймону Конекки.

Читайте также:
В пиджаке и бюстгалтере: Адель станцевала на пилоне в гей-клубеБархатное мини со спущенной линией плеч: Адель появилась в платье украинского бренда

Теги
Адель
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь