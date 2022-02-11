Британская певица Адель зажгла в лондонском гей-клубе Heaven. В сети появились видео, как звезда развлекалась с друзьями, участвовала в стрип-шоу с полуобнаженными танцовщицами и крутилась на пилоне.

Адель пришла в ночное заведение в костюме кремового цвета от бренда Fendi и с вечерним макияжем.

Образ певицы был достаточно откровенным, поскольку под пиджаком у нее был только бюстгальтер.

Также на видео можно увидеть, как Адель поет культовый трек It’s Raining Men, а затем падает. К счастью, друзья звезды быстро помогли ей встать.

Стоит отметить, что артистка отдыхала в гей-клубе вечером 10 февраля после шоу Грэма Нортона, где обсуждали триумф Адель на Brit Awards 2022.

На церемонии певица забрала сразу три награды – артист года, за лучшую песню и лучший альбом.

Победу в номинации Песня года исполнительница посвятила своему девятилетнему сыну Анджело, а статуэтку по Альбу года – бывшему мужу Саймону Конекки.