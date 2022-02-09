Британская певица Адель вышла на сцену церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда.

Артистка появилась в бархатном мини-платье со спущенной линией плеч и длинными рукавами от бренда Marianna Senchina. Стоимость наряда на сайте — 25 217 грн.

Образ артистка дополнила черными матовыми колготками, элегантными шпильками и серьгами-кольцами. Волосы исполнительница уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла макияж в нюдовых тонах.

Дизайнер наряда Марианна Сенчина, которая родилась в Ивано-Франковской области. Сейчас она живет в Милане, где и занимается развитием своего бренда. В нарядах Марианны побывала не только Адель, но и Рианна и Дуа Липа.

Сенчина уже отреагировала на то, что Адель предпочла выйти на сцену церемонии награждения Brit Awards 2022 в ее платье. Она опубликовала многочисленные Instagram-stories, где артистка позирует в ее платье.

Премия Brit Awards 2022 для Адель стала настоящим триумфом. Артистка забрала сразу три награды — артист года, за лучшую песню и лучший альбом. Победу в номинации Песня года исполнительница посвятила своему девятилетнему сыну Анджело, а статуэтку за Альбом года — бывшему мужу Саймону Конекки.

Кто стал лауреатами премии Brit Awards 2022 — смотрите на Фактах ICTV.