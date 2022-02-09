У Лондоні відгриміла головна музична премія Британії Brit Awards 2022. Головним тріумфатором вечора стала Адель. Вона забрала три статуетки із чотирьох номінацій.
Brit Awards 2022 стала першою гендерно-нейтральною церемонією нагородження, коли немає жіночих та чоловічих номінацій.
Лауреати Brit Awards 2022:
- Найкращий альбом – Адель;
- Найкращий артист – Адель;
- Найкраща пісня – Адель, Easy On Me;
- Найкраща група – Wolf Alice;
- Найкращий поп або R&B артист – Дуа Ліпа;
- Найкращий новий артист – Little Simz;
- Найкраще рок або альтернативне виконання – Сем Фендер;
- Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання – Dave;
- Найкраще танцювальне виконання – Беккі Хілл;
- Найкраща зарубіжна пісня – Good For You – Олівія Родріго;
- Найкращий закордонний артист – Біллі Айліш;
- Найкраща закордонна група – Silk Sonic;
- Найкращий автор пісень – Ед Ширан.
До речі, навколо імені Адель останнім часом ходить багато чуток та скандалів. Деякі ЗМІ писали, що Адель не виступатиме на Brit Awards. Однак на заздрість хейтерів Адель спочатку з’явилася на червоній доріжці у шикарній сукні Armani Prive із чорного оксамиту з глибоким декольте та довгим прозорим шлейфом, а потім і вийшла на сцену.
Перемогу в номінації Пісня року Адель присвятила своєму 9-річному синові Анджело, а статуетку за Альбом року – колишньому чоловікові Саймону Конеккі.
Щодо виступів на премії, то тут пальму першості варто віддати Еду Ширану, який свій хіт Bad Habits заспівав у колаборації з британським гуртом Bring Me The Horizon. По секрету, навіть Олівер заспівав мелодійним вокалом, але вистачило його ненадовго.