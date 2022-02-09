У Лондоні відгриміла головна музична премія Британії Brit Awards 2022. Головним тріумфатором вечора стала Адель. Вона забрала три статуетки із чотирьох номінацій.

Brit Awards 2022 стала першою гендерно-нейтральною церемонією нагородження, коли немає жіночих та чоловічих номінацій.

Лауреати Brit Awards 2022:

Найкращий альбом – Адель;

Найкращий артист – Адель;

Найкраща пісня – Адель, Easy On Me;

Найкраща група – Wolf Alice;

Найкращий поп або R&B артист – Дуа Ліпа;

Найкращий новий артист – Little Simz;

Найкраще рок або альтернативне виконання – Сем Фендер;

Найкраще хіп-хоп, грайм або реп виконання – Dave;

Найкраще танцювальне виконання – Беккі Хілл;

Найкраща зарубіжна пісня – Good For You – Олівія Родріго;

Найкращий закордонний артист – Біллі Айліш;

Найкраща закордонна група – Silk Sonic;

Найкращий автор пісень – Ед Ширан.

До речі, навколо імені Адель останнім часом ходить багато чуток та скандалів. Деякі ЗМІ писали, що Адель не виступатиме на Brit Awards. Однак на заздрість хейтерів Адель спочатку з’явилася на червоній доріжці у шикарній сукні Armani Prive із чорного оксамиту з глибоким декольте та довгим прозорим шлейфом, а потім і вийшла на сцену.

Перемогу в номінації Пісня року Адель присвятила своєму 9-річному синові Анджело, а статуетку за Альбом року – колишньому чоловікові Саймону Конеккі.

Щодо виступів на премії, то тут пальму першості варто віддати Еду Ширану, який свій хіт Bad Habits заспівав у колаборації з британським гуртом Bring Me The Horizon. По секрету, навіть Олівер заспівав мелодійним вокалом, але вистачило його ненадовго.