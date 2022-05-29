Александр Положинский, которому 28 мая исполнилось 50 лет, растрогал сеть эмоциональным постом в Facebook.

— 50 – это много. Это полвека. Это два поколения. Многих моих сверстников уже нет. Многие прекрасные люди до 50 не дотянули, не дожили. А я дожил. Так у меня сложилось. И я намерен жить дальше.

50 – это очень мало. Еще столько не сделал, не достиг, не совершил. Не сотворил. Не получил. Не отдал.

У меня много планов – жизненных и творческих. У меня много желаний и мечтаний. А вот сколько у меня лет осталось – того я не знаю. Сколько выйдет. Может, лет. А может, месяцев. Или дней. Или даже – чего бы, по правде говоря, не хотелось – часов.

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Кукушка позавчера наковала мне еще 36 лет. Я не очень, мягко говоря, верю в эти кукушкины прогнозы, но теперь я могу проверить. Если когда-нибудь мне исполнится 86, значит тема работает. Но, хотя я еще как молодец, уже проявляются определенные возрастные проблемы со здоровьем. Но в стране великая война.

Мне 50. И я – солдат ВСУ, стрелок 47-го отдельного батальона. У меня есть форма и автомат. У меня есть командиры и товарищи по оружию. У меня есть много новых обязанностей и немного меньше прежних прав. Пока я не очень хороший солдат, но каждый день я стараюсь стать лучше. И стану. Может быть, даже офицером. Когда-то. Как мечтал когда-то.

Я вдали от родных и друзей. Поэтому все ближе мне люди, которых я две недели назад и знать не знал. Но ко мне должен приехать сегодня один друг и мы, надеюсь, вместе с ним сыграем хороший концерт для тех, некоторым из которых, возможно, придется стать моими друзьями.

У меня были хорошие 50 лет жизни. Насыщенные, яркие, эмоциональные, плодотворные. Пусть и дальше будут не хуже. Празднование будет совсем не таким, какого мне хотелось и когда-то планировалось. Но это не главное. Главное – Победа и Мир после нее, – отметил Положинский.

По словам музыканта, у него “крепатура во всем теле, а в душе боль по потерям и разрушениям”.