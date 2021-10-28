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В сети раскрыли тайное увлечение Тимоти Шаламе: делал это друзьям за $30

28 октября 2021, 15:51 Микола Олефіренко
Тимоти Шаламе
Источник: Getty Images

Американский актер Тимоти Шаламе в юности занимался модификацией контроллеров Xbox 360. Это выяснили журналисты Vice и Bellingcat, которые провели целое расследование в сети, чтобы найти подтверждение слухам.

В поисках изданию Vice помог журналист Bellingcat Арик Толлер, который регулярно занимается расследованиями военных преступлений. Эксперты начали изучать руки Шаламе — на левом безымянном пальце у актера есть шрам, по которому удалось найти YouTube-канал знаменитости — ModdedController360.

Тимоти Шаламе

Но это еще не все — пользователи сети и журналисты  сравнили спальню на видео фотографиях Шаламе в его Instagram, чтобы убедиться в своих предположениях.

В одном из недавних интервью корреспонденты спросили у актера за его увлечения в школьные годы.

— У меня действительно был канал на YouTube, который нашли пользователи сети и журналисты, — подтвердил Тимоти.

Актер добавил, что он делал уникальные дизайны контроллеров для друзей всего за $30.

Напомним, что помимо съемки в успешном фильме Дюна Шаламе сейчас работает над другой картиной — он играет главную роль в приквеле Чарли и шоколадная фабрика. Актер также показал себя в образе молодого Вилли — настоящего мастера в производстве шоколада и сладостей.

Известно, что работа над картиной началась в 2021 году, а премьера фильма запланирована на 17 марта 2023 года.

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Источник
Vice
Теги
Xbox
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