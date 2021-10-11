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Круче Деппа: Тимоти Шаламе засветился в приквеле Чарли и шоколадная фабрика

11 октября 2021, 17:05 Микола Олефіренко
Тимоти Шаламе

Американский актер Тимоти Шаламе поделился первыми кадрами в образе Вилли Вонки. Знаменитость сыграет владельца завода сладостей в приквеле фильма Чарли и шоколадная фабрика.

В новом фильме Тимоти предстанет перед зрителями в коричневом цилиндре, красном пиджаке и желто-коричневых брюках. Сюжет фильма держат в секрете, но картина расскажет о юности Вилли — настоящего мастера в производстве шоколада и сладостей.

Пользователи соцсети удивились необычному образу актера:

  • Вилли Вонка такой милый!
  • Дай мне шоколадку!
  • Могу ли я быть твоим умпа-лумпом?
  • Эта шляпа сделана из шоколада!

Напомним, что над созданием фильма Вилли Вонка работает режиссер Пол Кинг, который прославился благодаря созданию сразу двух семейных фильмов о медвежонке Паддингтоне, которые получили положительные отзывы. Известно, что в фильме будут присутствовать музыкальные номера, в которых Шаламе придется впервые в своей карьере петь и танцевать.

Warner Bros. также привлекли ряд других звезд к производству ленты — в картине сыграют Кигэн Майкл-Ки, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон и Оливия Колман.

Стоит отметить, что на роль главного героя пробовались Дональд Гловер, Райан Гослинг и Эзра Миллер.

Работа над картиной началась в 2021 году, а премьера фильма запланирована на 17 марта 2023 года.

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